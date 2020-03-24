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أعلنت السلطات الصحية في النمسا، ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 26 شخصاً، فيما زاد إجمالي الحالات إلى 4486 شخصاً.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن الفحوص الطبية أكّدت 562 إصابة جديدة بالفيروس؛ لترتفع الحصيلة إلى 4486 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع الوفيات إلى 26 شخصاً بعد تسجيل خمس وفيات جديدة.النمسا فيروس كورونا الجديد
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 11:57 AM
السلطات الصحية: حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 4486 حالة"كورونا" و24 ساعة في النمسا .. 5 وفيات و562 إصابة جديدة
أعلنت السلطات الصحية في النمسا، ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 26 شخصاً، فيما زاد إجمالي الحالات إلى 4486 شخصاً.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن الفحوص الطبية أكّدت 562 إصابة جديدة بالفيروس؛ لترتفع الحصيلة إلى 4486 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع الوفيات إلى 26 شخصاً بعد تسجيل خمس وفيات جديدة.
، "كورونا" و24 ساعة في النمسا .. 5 وفيات و562 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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