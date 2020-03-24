محمد بن مسعود - الدمام - وزير شؤون الشرق الأوسط جدّد الدعوة للتعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي طالَبَ وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، المتمردين الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية؛ لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن؛ لا سيما وأن خطر فيروس (كوفيد-19) لا يزال يهدد اليمنيين. وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس، الدعوة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.بريطانيا اليمن 24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 11:51 AM وزير شؤون الشرق الأوسط جدّد الدعوة للتعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي Advertisements بريطانيا تُطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين بريطانيا تُطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين طالَبَ وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، المتمردين الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية؛ لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن؛ لا سيما وأن خطر فيروس (كوفيد-19) لا يزال يهدد اليمنيين. وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس، الدعوة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن. الكلمات المفتاحية ، بريطانيا تُطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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