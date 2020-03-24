محمد بن مسعود - الدمام - ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً. وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في بيان اليوم: إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين الـ1518 حالة المصابة المكتشفة، وتعود لمُسِنّ عمره 71 عامًا من ولاية مالاقا.ماليزيا فيروس كورونا الجديد 24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 11:32 AM Advertisements ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً ماليزيا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ماليزيا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً. وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في بيان اليوم: إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين الـ1518 حالة المصابة المكتشفة، وتعود لمُسِنّ عمره 71 عامًا من ولاية مالاقا. الكلمات المفتاحية ، ماليزيا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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