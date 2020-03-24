شكرا لمتابعة خبر عن الجهة المختصة في تلقي بلاغات ودعاوى الجرائم المعلوماتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن الجهة المختصة في تلقي بلاغات ودعاوى الجرائم المعلوماتية، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

وأوضح حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر، أن يمكن تقديم بلاغ عن جريمة معلوماتية لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة.

وأكد التواصل العدلي، أنه يحق رفع دعوى جريمة معلوماتية ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية، بعد تقديم رقم قيد الدعوى العامة، أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة.