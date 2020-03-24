شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تعديل البيانات في "حساب المواطن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء طريقة تعديل بيانات المستفيدين منعاً لتوقف الدعم بسبب عدم تطابق البيانات . كشف برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء طريقة تعديل بيانات المستفيدين منعاً لتوقف الدعم بسبب عدم تطابق البيانات . وأكد "حساب المواطن " أنه يمكن تعديل البيانات للمستفيد الرئيسي أو التابعين ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية : 1- الدخول على تفاصيل الطلب . Advertisements 2- الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات ” يسار الصفحة . 3- تعديل الدخل . 4- الضغط على تعديل ثم حفظ . جاء ذلك في رد "حساب المواطن على مستفيد تساءل عن طريقة التعديل ، إذ أكد البرنامج أنه يجب تعديل البيانات قبل يوم 25 مارس الجاري .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات تعديل البيانات في "حساب المواطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.