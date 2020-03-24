حقيقة انتقال الفيروس عبر الشحنات من المناطق الموبوءة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، حقيقة انتقال الفيروس عبر الشحنات القادمة من المناطق الموبوءة. كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، حقيقة انتقال الفيروس عبر الشحنات القادمة من المناطق الموبوءة. وأكدت هيئة الجمارك، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه بناءً على المعلومات المتوفرة من وزارة الصحة، لا يوجد أي خطر في البضائع والشحنات القادمة من المناطق الموبوءة.

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