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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: درجة الحرارة مستقرة وسحب عابرة تتشكل فوق 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بأن تكون درجة الحرارة مستقرة تقريباً، وتميل إلى الإرتفاع الطفيف التدريجي.
وأوضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن المملكة تشهد اليوم استقرار جوي عام، متوقعا تكون سحب عابرة.
وأوضح أن السحب العابرة تتشكل فوق حائل والجوف والحدود الشمالية وعسير، وقد تسقط منها زخات مطرية متفرقة .
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