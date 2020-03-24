شكرا لمتابعة خبر عن مصير جميع المخالطين لحالة مصابة بالفيروس بمستشفى الأمير محمد بن ناصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أكدت مديرية الشؤون الصحية بجازان تطبيق الحجر الصحي على جميع المخالطين للحالة المنومة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر ، والتي ثبتت إصابتها بالفيروس . أكدت مديرية الشؤون الصحية بجازان تطبيق الحجر الصحي على جميع المخالطين للحالة المنومة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر ، والتي ثبتت إصابتها بالفيروس . وأكدت أنه لم يثبت إصابة سوى حالة واحدة من الحالتين اللتين خضعا للفحص إثر ظهور بعض الأعراض ، وتم حصر جميع المخالطين إحترازياً وعزلهم صحياً بأحد الفنادق حتى تظهر نتائج فحص عيناتهم . وناشدت " صحة جازان " المواطنين والمقيمين بإتباع التعليمات الصحية والبقاء في منازلهم حرصاً على سلامتهم .

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