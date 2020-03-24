شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس مكافحة الفساد: نحقق في قضايا فساد مالي داخل بعض الأندية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أن الهيئة تحقق في قضايا فساد مالي داخل بعض الأندية، تم رفعها من سمو وزير الرياضة

وقال " الكهموس " في برنامج " في الصورة "على قناة "روتانا خليجية " أن هذه القضايا تتعلق بالتبديد أو استغلال الميزانيات وغيرها من أوجه الفساد .

كما أكد أن الهيئة تتابع تلك القضايا حاليا وتعمل على معالجتها وسيتم توقيع العقوبات النظامية على مسؤولي الأندية المتورطين .