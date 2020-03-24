شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..الهدوء يخيم على المدينة المنورة بعد سريان قرار منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، جوانب من شوارع المدينة المنورة، بعد سريان قرار منع التجول الصادر أمس الاثنين.

وأظهرت الصور خلو الشوارع من المواطنين والمقيمين، تنفيذا للأمر الملكي الصادر، بمنع التجول كإجراء احترازي.

وكان أمر ملكي قد صدر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

الجدير بالذكر أنه يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

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