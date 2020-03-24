كراني: 96 ساعة من الطقس الصيفي على معظم المناطق.. وارتفاع الحرارة 7 درجات

توقع خبير الأرصاد «حسن كراني»، 96 ساعة من الطقس الصيفي على بعض مناطق المملكة.

وقال كراني، عبر تويتر، إن الكتلة الباردة تتلاشى بشكل تام عن الأجواء، ويتحول محور الجيب الحار للداخلية ثم الشمال والشرق.

وتابع كراني، قائلًا: إن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها التدريجي بمعدل بين 4 و7 درجات مئوية على كل الأجواء.

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وأشار كراني إلى أن الطقس سيميل إلى الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل (27 مارس 2020).

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