بالصور.. «عاجل» ترصد حركة السير بعد انقضاء أولى ساعات منع التجول بجازان

أبدى مواطنون ومقيمون في منطقة جازان انطباعاتهم الإيجابية بالقرار الملكي الصادر بمنع التجول الليلي، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدين أنه يصبّ في مصلحتهم من الناحية الصحية.

وعبر المواطنون لـ«عاجل» عن بالغ سعادتهم وارتياحهم بهذا القرار الحازم، مع انتهاء ساعات اليوم الأول لقرار منع التجول؛ حيث قضت العائلات ساعات المنع في يومه الأول آمنين مطمئنين في منازلهم، وأكدوا أن هذا القرار جاء لحمايتهم من وباء فيروس كورونا، ومكملًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للوقاية من هذا المرض والتصدي له واحتوائه، مع استمرار قطاعات وزارة الصحة والجهات المختصة في مباشرة أعمالها بكل الطرق والوسائل المطلوبة لمكافحة الفيروس .

ورصدت «عاجل» مشاهد متنوعة لبعض سكان منطقة جازان أثناء خروجهم بعد الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء وهم يتنقلون في المحال التجارية لقضاء المستلزمات المعيشية والمواد الغذائية لذويهم وأسرهم، في ظل التزامهم بتعليمات الجهات المختصة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، في ظل متابعة من الفرق الميدانية التي تواجدت لمراقبة الحركة الشرائية وفق ضوابط الحماية الصحية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والتي ساهمت بشكل مباشر في التقليل من أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر أمرًا ملكيًا بمنع التجول في المملكة العربية السعودية لمدة 21 يومًا، بحيث يبدأ منع التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.