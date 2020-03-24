بالصور.. الجهات الأمنية تنتشر في الحدود الشمالية لتطبيق منع التجول

انتشرت الجهات الأمنية في مختلف شوارع منطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الاثنين؛ إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا .

ونشط منسوبو دوريات الأمن والمرور والشرطة، من ضباط وأفراد، في شوارع وطرقات المنطقة، يتقدَّمهم مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن عواض العمري؛ حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار «منع التجول»؛ حفاظًا على سلامتهم وللحدّ من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أنَّ شرطة المنطقة رصدت ولله الحمد تجاوبًا مثاليًا من جميع المواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية؛ امتثالًا لأمر خادم الحرمين الشريفين في منع التجول، مؤكدًا تنفيذ الخطط الأمنية المعدة بهذا الخصوص بمتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

ورصدت صور لشوارع مدينة عرعر ومحافظات ومراكز المنطقة، خلوّها من المركبات والمارة؛ تنفيذًا لأمر منع التجول.