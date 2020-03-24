بالفيديو.. انتشار الجهات الأمنية بالخرج لتطبيق قرار منع التجول

بعد دخول قرار منع التجول الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للحدّ من انتشار فيروس كورونا حيز التنفيذ، أمس الاثنين، انتشرت الجهات الأمنية في محافظة الخرج لمتابعة تطبيق القرار.

وشملت خطة المتابعة شرطة الخرج والمرور ودوريات الأمن بإشراف ومتابعة من محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، ومتابعة ميدانية من مدير شرطة الخرج العميد منيف زايد العتيبي .

ويظهر مقطع فيديو، طرق وشوارع المحافظة خالية من المركبات والمارّة، ماعدا الحالات المستثناة من منع التجول، الأمر الذي يعكس مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق قرار منع التجول، والمستمر من 7 مساءً إلى 6 صباحًا لمدة 21 يومًا، حسب أمر القيادة للحدّ من انتشار فيررس كورونا .