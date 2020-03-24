النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول

وجَّهت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بالقبض على فتاة ظهرت بمقطع فيديو، وهي تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وذكر مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة؛ بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور فيه تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بحظر التجول.

وتابع أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة؛ استنادًا إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامية بحقها.

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوي على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول والتعليمات المتعلقة به، والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

Advertisements

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا، انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين، من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

اقرأ أيضا:

الصرامة أساس نجاح «منع التجول».. وإجراءات أمنية ضرورية ضد المخالفين

الأنشطة المستثناة من الأمر الملكي بمنع التجول للحد من انتشار كورونا