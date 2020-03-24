السعودية اليوم / محافظة أربيل تسجّل 6 أصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

سجّلت محافظة أربيل مركز إقليم كردستان العراق 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا".

وأفادت وزارة الصحة بالإقليم في بيان صحفي بأن المصابين الجددهم, طفل بعمرعام واحد , وآخر بعمر تسع سنوات, وثلاث نساء ورجل واحد، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في عموم الإقليم إلى 91 إصابة مؤكدة.

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