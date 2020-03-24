السعودية اليوم / تايلاند تسجل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



بانكوك 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

سجّلت تايلاند اليوم 106 حالات إصابة جديدةبفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة ليصل بذلك عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 827 حالة وحالات الوفاة إلى أربع حالات منذ بدء تفشي المرض.

وأوضحت وزارة الصحة العامة التايلاندية بأن المتوفين الثلاثة كانوا مرضى لديهم تعقيدات صحية أخرى وهم رجل عمره 70 عامًا وكان مصابًا بالسل ورجل عمره 45 عامًا وكان مصابا بالسكري ورجل عمره 79 عامًا وكانت لديه مشكلات صحية.

ومنذ بداية تفشي الفيروس شُفي 57 مريضًا، في حين ما زال 766 يتلقون العلاج في المستشفيات.

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10:33ت م

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