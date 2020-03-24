السعودية اليوم / الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي ابتداءً من الغد



بكين 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات المحلية في إقليم هوبي بالصين اليوم رفع كل القيود المفروضة على السفر من الإقليم وإليه ابتداءً من يوم غد باستثناء عاصمته ووهان التي توصف بأنها مركز تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة في الإقليم القول في بيان إن رفع جميع قيود السفر والتنقل عن هوبي بوسط الصين يأتي بعد نحو شهرين من اتخاذها ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس.

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10:20ت م

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