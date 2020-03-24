السعودية اليوم / تايوان تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)



تايبه 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

سجلت السلطات الحكومية في تايوان اليوم، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215 حالة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

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09:49ت م

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