السعودية اليوم / بريطانيا تفرض إغلاقًا في عموم البلاد لوقف انتشار كورونا



لندن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقًا في عموم البلاد، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال جونسون في رسالة مسجلة بثها التليفزيون الرسمي: "لقد حان الوقت لنا جميعًا للقيام بالمزيد، عليكم بالبقاء في المنزل ".

وأضاف جونسون أنه سيسمح فقط للمواطنين بمغادرة منازلهم من أجل التسوق أو للاحتياجات الطبية أو لممارسة التمارين

يشار إلى أن بريطانيا سجلت حسب آخر الإحصائيات 6650 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الوفيات 335 حالة وفاة.

// انتهى //

09:28ت م

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لندن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقًا في عموم البلاد، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال جونسون في رسالة مسجلة بثها التليفزيون الرسمي: "لقد حان الوقت لنا جميعًا للقيام بالمزيد، عليكم بالبقاء في المنزل ".وأضاف جونسون أنه سيسمح فقط للمواطنين بمغادرة منازلهم من أجل التسوق أو للاحتياجات الطبية أو لممارسة التمارين الرياضية اليومية مع أفراد الأسرة أو لشخص بمفرده.يشار إلى أن بريطانيا سجلت حسب آخر الإحصائيات 6650 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الوفيات 335 حالة وفاة.// انتهى //09:28ت م0019

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