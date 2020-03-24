السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 4764 حالةً



برلين 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً.

وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم إن 114 شخصًا توفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نشر أمس وهو 86 شخصًا.

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