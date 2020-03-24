السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات في أستراليا بسبب فيروس كورونا إلى ثمانية أشخاص



كانبيرا 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية وفاة امرأة في السبعينات من العمر بسبب فيروس كورونا المستجد، كانت على متن السفينة السياحية "روبي برينسيس" التي رست في مدينة سيدني الأسبوع الماضي.

وبحالة الوفاة هذه يرتفع عدد الوفيات في أستراليا إلى ثمانية أشخاص في الوقت الذي تعدى فيه عدد الإصابات 1800 حالة، 818 منها في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها.

وتعد المرأة سابع شخص في ولاية نيو ساوث ويلز يموت بسبب الفيروس.

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08:41ت م

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