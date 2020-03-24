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2020-03-24 تنبيه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران تستمر الحالة حتى الساعة الـ 2 صباح الأربعاء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران. Advertisements وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 2 صباح الأربعاء. تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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