تايوان تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-03-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت السلطات الحكومية في تايوان اليوم، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215 حالة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

وفي وقت سابق توقعت منظمة الصحة العالمية أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء “كوفيد 19”.

Advertisements

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر