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بالفيديو.. السعودية تصل لنموذج أوّلي لعلاج كورونا والتجارب تستغرق شهرين

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2020-03-24

بالفيديو.. السعودية تصل لنموذج أوّلي لعلاج كورونا والتجارب تستغرق شهرين

تجهيز كمية كافية من النموذج الأولي للقاح للتجارب الحيوانية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس وحدة اللقاحات بمركز الملك فهد للبحوث الطبية في جدة الدكتور أنور هاشم، أن المركز تمكّن من الوصول إلى نموذج أولي للقاح معالج لفيروس كورونا الجديد وبدأ العمل عليه منذ أسبوع.

وقال هاشم، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنهم تمكنوا من تجهيز كمية كافية من النموذج الأولي للقاح من أجل التجارب الحيوانية، وبدأوا في هذه التجارب التي من الممكن أن تستغرق نحو شهرين للتأكد من فعالية هذا اللقاح.

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وأضاف أنه من المفترض بعد نجاح التجارب الحيوانية البدء في تصنيع اللقاح لكن لا يوجد في المملكة مصانع لإنتاج مثل هذا اللقاحات.

وتابع هاشم أنه يوجد تواصل دائم مع المراكز البحثية الأخرى في المملكة، للوصول إلى لقاح معالج لهذا الفيروس.

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