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2020-03-24 عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 367 حالة بالمكسيك سجلت أربع حالات وفاة حتى الآن متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة. Advertisements وقال هوجو لوبيز جاتيلي نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين إن المكسيك سجلت أربع حالات وفاة حتى الآن جراء الفيروس الفتاك. وأشار لوبيز جاتيلي إلى وجود 826 حالة مشتبه بها مضيفا أن نتائج فحوص 865 شخصاً آخرين جاءت سلبية. وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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