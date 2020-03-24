السعودية | السعودية تطالب مرافقها السياحية بإلغاء الحجوزات دون رسوم 

شكرا لقرائتكم السعودية تطالب مرافقها السياحية بإلغاء الحجوزات دون رسوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالبت وزارة السياحة السعودية من كافة مشغلي مرافق الإيواء السياحي بتسهيل إجراءات إلغاء الحجوزات دون تحميل العملاء أي تبعات مادية. وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر أن هذا الأمر يأتي ضمن التدابير المتخذة مع رفع مستوى الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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