محمد بن مسعود - الدمام - معهد روبرت كوخ: إجمالي الإصابات بات 27436 حالة ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً. وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: إن 114 شخصًا تُوفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نُشر أمس وهو 86 شخصًا.فيروس كورونا الجديد ألمانيا كورونا وألمانيا في 24 ساعة.. 4764 إصابة و114 وفاة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-24 ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً. وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: إن 114 شخصًا تُوفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نُشر أمس وهو 86 شخصًا. Advertisements 24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 09:47 AM معهد روبرت كوخ: إجمالي الإصابات بات 27436 حالة معهد روبرت كوخ: إجمالي الإصابات بات 27436 حالة ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً. وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: إن 114 شخصًا تُوفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نُشر أمس وهو 86 شخصًا. ، كورونا وألمانيا في 24 ساعة.. 4764 إصابة و114 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا وألمانيا في 24 ساعة.. 4764 إصابة و114 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.