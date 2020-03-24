، "ترامب" معلنًا بدء تجربة علاج كورونا: سنفوز في المعركة والتجارب من هذه المدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لن نسمح بتحول الفيروس لمشكلة اقتصادية طويلة الأمد ولا وقت لتصفية الحسابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين: إن الحرب ضد كورونا مستمرة، و"سنفوز في هذه الحرب أسرع مما يتوقع البعض"؛ مشيرًا إلى أن التجارب السريرية ستبدأ في نيويورك لمواجهة الفيروس القاتل.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، أن الشركات الكبرى والصغرى الأمريكية تَضَرّرت بشدة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح -بحسب "سكاي نيوز عربية"- أنه لن يسمح بأن يتحول فيروس كورونا إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد.. هذا الفيروس سوف ينتهي انتشاره عاجلًا أم آجلًا.

وشدد ترامب على أن الوقت غير مناسب لتصفية الحسابات السياسية؛ مشيرًا إلى أن النقاش مع الجمهوريين والديمقراطيين متواصل من أجل ميزانية مواجهة كورونا، كما طالب الشعب الأمريكي بالمحافظة على التباعد الاجتماعي؛ للحد من تفشي الفيروس.

من جانب آخر، وقّع الرئيس الأمريكي قرارًا يمنع التلاعب بأسعار المستلزمات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي إفادته اليومية في البيت الأبيض، قال ترامب: إن التجارب ستبدأ في ولاية نيويورك على عقارات طبية موجودة بالفعل لمعرفة إمكانية استخدامها لمكافحة الوباء.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن معدل الوفيات في أمريكا جراء الفيروس، يظل تحت 1%.

وذكرت مصادر طبية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 42600؛ فيما أصدر حاكم ولاية وست فرجينيا أمرًا ببقاء السكان في منازلهم.فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب