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أعلنت #الصين، اليوم، رفع قيود الدخول والخروج في إقليم هوبي بدءاً من غد الأربعاء؛ باستثناء مدينة #ووهان التي قالت إنها سترفع قيود السفر عنها في 8 أبريل المقبل.
وكانت الصين قد سجلت 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصينية، أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.
وأضافت، أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.فيروس كورونا الجديد الصين
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 09:47 AM
كانت قد أعلنت اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة في المقاطعة "بؤرة التفشي"الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي بدءاً من الغد .. و #ووهان 8 أبريل
أعلنت #الصين، اليوم، رفع قيود الدخول والخروج في إقليم هوبي بدءاً من غد الأربعاء؛ باستثناء مدينة #ووهان التي قالت إنها سترفع قيود السفر عنها في 8 أبريل المقبل.
وكانت الصين قد سجلت 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصينية، أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.
وأضافت، أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.
، الصين ترفع قيود السفر عن إقليم هوبي بدءاً من الغد .. و #ووهان 8 أبريل ،
المصدر : الخليج 365
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