، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ2 صباح الأربعاء.حالة الطقس الأرصاد نجران