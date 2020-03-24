شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في السعودية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 فيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في السعودية اليوم الثلاثاء، 24/آذار/2020:

الطقس في الرياض: غيوم متفرقة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °15 الطقس في مكة المكرمة: غيوم متفرقة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة: °37 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °22 الطقس في المدينة المنورة: غيوم متفرقة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °32 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °18 الطقس في جدة: غيوم متفرقة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °33 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °18 الطقس في عرعر: طقس غائم جزئي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عرعر: °14 الطقس في الجوف: طقس غائم جزئي مع زخات أمطار رعدية. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °14 الطقس في الطائف: طقس صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °25 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °15 الطقس في حائل: طقس غائم جزئي مع احتمال زخات أمطار. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °26 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °13 الطقس في حفر الباطن: طقس غائم. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حفر الباطن: °27 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حفر الباطن: °16 الطقس في الدمام: طقس غائم جزئي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الدمام: °27 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الدمام: °17 الطقس في الباحة: طقس غالباً غائم مع زخات أمطار رعدية. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °23 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °15 Advertisements الطقس في نجران: طقس غائم جزئي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في نجران: °26 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في نجران: °17 الطقس في جازان: طقس غائم جزئي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °33 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °29 الطقس في سكاكا: طقس غائم جزئي مع احتمال زخات أمطار رعدية. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °14 الطقس في القريات: طقس غالباً صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °27 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °11 الطقس في بريدة: طقس غائم جزئي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة: °12 الطقس في عنيزة: طقس غائم جزئي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة: °12 الطقس في الجبيل: طقس غائم جزئي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل: °26 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل: °16 الطقس في الخرج: غيوم متفرقة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الخرج: °29 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الخرج: °18 الطقس في ينبع: طقس غالبا صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °33 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °18 الطقس في رابغ: طقس غالباً صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °31 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °18 الطقس في أبها: غيوم متفرقة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبها: °21 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبها: °13

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