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أعلنت شركة "أبل" الأميركية، دخول مساعدها الصوتي "سيري" في معركة القضاء على فيروس كورونا المستجد.
وذكر موقع "ذا فيرج"؛ المتخصص في الأخبار التقنية، أن "سيري" سيوفر المعلومات الطبية الوقائية المهمة لحاملي هواتف وأجهزة أبل الذين يرغبون في التعرف أكثر على فيروس كورونا وأعراض الإصابة وطرق وخطوات الوقاية، من خلال توجيه الأسئلة إلى المساعد الصوتي.
وسيعرض "سيري" عند سماعه أسئلة تتعلق بالفيروس، مثل هل تشعر بالحمّى؟ هل لديك سعال جاف؟ ماذا عن الشعور بضيق في التنفس؟ ويعرض نصائح وعناوين المراكز الطبية القريبة من المستخدم.
وفيما يتعلق بدقة الإجابات وصحة المعلومات التي يقدمها "سيري"، أوضحت "أبل" بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن جميع المعلومات والإجابات التي يتم عرضها من خلال مساعدها الصوتي مدعومة من مركزي الصحة العامة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها داخل الولايات المتحدة.فيروس كورونا الجديد شركة أبل سيري
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 08:58 AM
يوفر المعلومات الوقائية المهمة للراغبين في التعرُّف أكثر على الفيروس"أبل" تستعين بمساعدها الصوتي "سيري" في معركة مكافحة "كورونا"
أعلنت شركة "أبل" الأميركية، دخول مساعدها الصوتي "سيري" في معركة القضاء على فيروس كورونا المستجد.
وذكر موقع "ذا فيرج"؛ المتخصص في الأخبار التقنية، أن "سيري" سيوفر المعلومات الطبية الوقائية المهمة لحاملي هواتف وأجهزة أبل الذين يرغبون في التعرف أكثر على فيروس كورونا وأعراض الإصابة وطرق وخطوات الوقاية، من خلال توجيه الأسئلة إلى المساعد الصوتي.
وسيعرض "سيري" عند سماعه أسئلة تتعلق بالفيروس، مثل هل تشعر بالحمّى؟ هل لديك سعال جاف؟ ماذا عن الشعور بضيق في التنفس؟ ويعرض نصائح وعناوين المراكز الطبية القريبة من المستخدم.
وفيما يتعلق بدقة الإجابات وصحة المعلومات التي يقدمها "سيري"، أوضحت "أبل" بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن جميع المعلومات والإجابات التي يتم عرضها من خلال مساعدها الصوتي مدعومة من مركزي الصحة العامة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها داخل الولايات المتحدة.
، "أبل" تستعين بمساعدها الصوتي "سيري" في معركة مكافحة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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