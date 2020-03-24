، السنغال تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا.. "الوضع خطير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "سال": الحكومة والإدارات الرسمية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة

أعلن رئيس السنغال، ماكي سال، في خطاب إلى الأمة، حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين (00:00 بتوقيت غرينيتش)، كما فرض حظر تجول ليليًّا من الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحًا؛ وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سال متوجهًا إلى مواطنيه عبر التلفزيون: "اعتبارًا من منتصف هذه الليلة أعلن حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد"؛ مشيرًا إلى أن الحكومة والإدارات الرسمية "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة" لتطبيق مرسوم حالة الطوارئ "بدون تأخير".

ووفق "سكاي نيوز" أضاف أنه أمَر أيضًا بفرض "حظر تجول على امتداد أراضي الوطن من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا".

وإذ أوضح "سال" أنه أمر "قوات الدفاع والأمن بالاستعداد للتنفيذ الفوري والصارم للتدابير المنصوص عليها في سائر أنحاء البلاد"؛ لفت إلى أن هذه التدابير "يمكن أن تتطور وفقًا للظروف".

وأضاف رئيس السنغال مخاطبًا مواطنيه: "أقول لكم بجدية، الوضع خطير، إن سرعة تفشي المرض تتطلب منا رفع مستوى الاستجابة (..)؛ وإلا فإننا نواجه خطر كارثة عامة".

وأعلن رئيس الدولة الواقعة ي غرب إفريقيا، عن سلسلة تدابير اقتصادية لمساعدة المواطنين المعوزين والقطاعات المتضررة على مجابهة الأزمة؛ مشيرًا بالخصوص إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 75 مليون يورو لتوزيع حصص غذائية على الفقراء.فيروس كورونا الجديد السنغال