- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح؛ الیوم الثلاثاء، شفاء تسع حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد، وھم: مواطن كویتي وثماني مواطنات كویتیات؛ لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 39 حالة.
وقال الشیخ باسل الصباح؛ لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا): إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات التسع، وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس؛ تمھیداً لخروجھم من المستشفى خلال الیومین المقبلین.فيروس كورونا الجديد الكويت
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 08:35 AM
وزير الصحة: سينقلون إلى الجناح التأھیلي في المستشفى تمھیداً لخروجھمالكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي "كورونا" وإجمالي المتعافين 39
أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح؛ الیوم الثلاثاء، شفاء تسع حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد، وھم: مواطن كویتي وثماني مواطنات كویتیات؛ لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 39 حالة.
وقال الشیخ باسل الصباح؛ لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا): إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات التسع، وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس؛ تمھیداً لخروجھم من المستشفى خلال الیومین المقبلین.
، الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي "كورونا" وإجمالي المتعافين 39 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي "كورونا" وإجمالي المتعافين 39 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.