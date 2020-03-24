، "السنابيون" الذين اختفوا.. الإعلام الحقيقي يُبرز جهود "منع التجول" ويرصد مخالفيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما رصدت جولة ميدانية لـ"الخليج 365" تحرير عقوبات على أشخاص مخالفين بـ"أعذار واهية"

في الوقت الذي بدأت فيه الجهات الأمنية بمختلف المناطق، منع التجول ابتداء من السابعة مساء أمس وحتى الساعة السادسة، صباح اليوم الثلاثاء، حررت العديد من المخالفات لأشخاص قاموا بمخالفة التعليمات الصادرة بأعذار تعتبر واهية وغير مقبولة.

وتفصيلًا؛ فإن ما جاء في الأمر الكريم الصادر، مُوَضّح به مَن يُستثنى من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد ابتداء من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

ورصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية "رجال الأمن" وهم يصدرون مخالفات للأشخاص الذين خالفوا قرار منع التجول مساء أمس بأعذار لم تَشفع لهم من إيقاع العقوبة بحقهم.

وحول هذا الموضوع؛ فقد أكد التوجيه الكريم استثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، التي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وبذلك تعتبر الاجتهادات الشخصية من أصحاب الحسابات على تطبيق "سناب شات" ممن يصفون أنفسهم بالإعلاميين وهم لا يمثلون جهة إعلامية رسمية معتمَدة لدى وزارة الإعلام، مرفوضة وغير مقبولة لدى رجال الأمن المكلفين بمنع التجول في الأوقات المحددة، ويعتبر الخروج في هذه الحالة مخالفة صريحة.

وكان أشخاص في أوقات سابقة، يتسابقون على تطبيق "سناب شات" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بمسميات فردية أو قبلية لبرنامج التطبيق، يستعرضون جهود رجال الأمن في بعض المناسبات الوطنية وغيرها بمبدأ أن المعلومة للجميع، والآن في هذه الأيام يختلف الأمر تمامًا ويتعرض المخالف للمحاسبة وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من غرامة مالية تقدر قيمتها بـ10 آلاف ريال، وكذلك السجن بمدة لا تزيد على 20 يومًا.

يشار إلى أن الجهات الإعلامية الرسمية تعمل بتنسيق مسبق مع القطاعات الأمنية لتغطية الجهود المبذولة ورصد الصور من أرض الواقع.حظر التجول الجهات الأمنية فيروس كورونا الجديد