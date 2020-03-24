، شاهد .. "أمن الحدود الشمالية" يطبّق قرار منع التجوّل وينتشر بكل محافظاتها ،

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حضرت الجهات الأمنية في مختلف شوارع منطقة الحدود الشمالية، أمس الإثنين، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيّده الله ـ بمنع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من يوم الإثنين من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة (21 ) يوماً.
وانتشر منسوبو دوريات الأمن والمرور والشرطة من ضباط وأفراد يتقدمهم مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن عواض العمري؛ وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة، حيث أقيمت نقاط التفتيش في عديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين منع التجوّل حفاظاً على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس؛ أن شرطة المنطقة رصدت -ولله الحمد- تجاوباً مثالياً من جميع المواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية، امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، في منع التجول، مؤكداً تنفيذ الخطط الأمنية المعدة بهذا الخصوص، بمتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ورصدت خلو شوارع مدينة عرعر ومحافظات ومراكز المنطقة من المركبات والمارة، تنفيذاً لأمر منع التجوّل.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 08:35 AM
نقاط تفتيش بالشوارع إنفاذاً لأمر خادم الحرمين للحد من انتشار فيروس كوروناشاهد .. "أمن الحدود الشمالية" يطبّق قرار منع التجوّل وينتشر بكل محافظاتها
حضرت الجهات الأمنية في مختلف شوارع منطقة الحدود الشمالية، أمس الإثنين، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيّده الله ـ بمنع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من يوم الإثنين من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة (21 ) يوماً.
وانتشر منسوبو دوريات الأمن والمرور والشرطة من ضباط وأفراد يتقدمهم مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن عواض العمري؛ وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة، حيث أقيمت نقاط التفتيش في عديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين منع التجوّل حفاظاً على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس؛ أن شرطة المنطقة رصدت -ولله الحمد- تجاوباً مثالياً من جميع المواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية، امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، في منع التجول، مؤكداً تنفيذ الخطط الأمنية المعدة بهذا الخصوص، بمتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ورصدت خلو شوارع مدينة عرعر ومحافظات ومراكز المنطقة من المركبات والمارة، تنفيذاً لأمر منع التجوّل.
، شاهد .. "أمن الحدود الشمالية" يطبّق قرار منع التجوّل وينتشر بكل محافظاتها ،
المصدر : الخليج 365
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