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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة على المملكة ودول الخليج العربي واليمن، بداية من مساء اليوم الثلاثاء.
وقال الحصيني: تشمل الحالة أجزاء من: الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، ثم المدينة، فالقصيم، ثم الرياض، فالشرقية، تمتد -إن شاء الله- إلى الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وجنوب مكة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن يرافقها نشاط للرياح وغبار، ومن غد الأربعاء يطرأ ارتفاع تدريجيّ في الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية، إن شاء الله".حالة الطقس الأرصاد
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 08:36 AM
تشمل أجزاء من الشمالية وتبوك والجوف والمدينة فالقصيم والرياض فالشرقية وتمتد
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة على المملكة ودول الخليج العربي واليمن، بداية من مساء اليوم الثلاثاء.
وقال الحصيني: تشمل الحالة أجزاء من: الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، ثم المدينة، فالقصيم، ثم الرياض، فالشرقية، تمتد -إن شاء الله- إلى الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وجنوب مكة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن يرافقها نشاط للرياح وغبار، ومن غد الأربعاء يطرأ ارتفاع تدريجيّ في الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية، إن شاء الله".
، "ماطرة" يرافقها غبار.. توقعات الـ48 ساعة كما يراها "الحصيني": حرارة ورياح! ،
المصدر : الخليج 365
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