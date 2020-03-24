شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..أجواء المملكة خالية من الطيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت صور مباشرة من موقع رادار الرحلات"flightradar24" المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، صباح اليوم الثلاثاء، خلو أجواء المملكة من رحلات الطيران، وذلك تزامنا مع قرار تعليق الرحلات الجوية.

وكانت حكومة المملكة قررت تعليق الطيران من وإلى عدة دول، إضافة إلى الطيران الداخلي، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.