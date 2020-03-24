شكرا لمتابعة خبر عن توجه حول تخفيض رسوم المدارس الأهلية للفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن احتمالية توجه وزارة التعليم، لخفض رسوم طلاب المدارس الأهلية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة.

وكان عدد من الطلاب والطالبات، قد استفسروا حول إمكانية استعادة جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني 1441هـ التي تم دفعها في المدارس والجامعات الأهلية، حيث أنهم لم يدرسوا الفصل الثاني كاملاً.

يذكر أن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، أكد أن الطلاب والطالبات يواصلون تعليمهم من منازلهم والنتائج غير مسبوقة.