شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يقترح استغلال منع التجول في " الصيام العكسي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): بالتزامن مع تطبيق قرار منع التجول بالمملكة، اقترح مواطن استغلال تلك الساعات لتطبيق حمية غذائية. بالتزامن مع تطبيق قرار منع التجول بالمملكة، اقترح مواطن استغلال تلك الساعات لتطبيق حمية غذائية. وقال المواطن: " منع التجول فرصة جميلة لتجربة حمية الصيام العكسي من ٧ مساء إلى ٦صباحاً " . وكان أمر ملكي قد صدر أمس الاثنين، بمنع التجول لمدة 21 يومًا كإجراء احترازي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

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