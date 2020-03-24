︎ : .

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضًا 181.68 نقطة ليقفل عند مستوى 5990.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 217 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية, الوطنية, المتحدة للتأمين, بروج للتأمين, والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية, تبوك الزراعية, الوطنية للتعليم, الحكير, والحمادي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، كيان السعودية, الجزيرة, وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, أرامكو السعودية، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 364.94 نقطة ليقفل عند مستوى 5229.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 ألف سهم تقاسمتها 708 صفقات.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.