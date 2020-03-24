بعد توقف الدراسة والجلوس الإجباري في المنزل.. إليكم أفضل الطرق للتعامل مع الأطفال

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كشف خبراء تربويون عن أفضل الطرق للتعامل مع الأطفال في ظل حالة الجلوس الإجباري في المنزل بعد تعطل الدراسة، واتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وشدد الخبراء على ضرورة تجنب الآباء والأمهات للقلق؛ بسبب انقطاع أطفالهم عن المدرسة واعتبار فترة العزل المنزلي فرصة للتعلم الذاتي لديهم، كما أن عليهم أن يدركوا 3 أمور أساسية يحتاجها الأطفال خلال تلك الفترة، وهي القيام بالأدوار وتعزيز الهوية وتعزيز الإنتاجية أثناء الوجود في المنزل.

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وأشاروا وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أنه يمكن تمكينهم من المساعدة في الأعمال والمهام المنزلية كالطهي، وتعليمهم كيفية صنع كوب من الشاي أو عمل المعكرونة أو المهام المنزلية الأخرى، مبينين أن تلك الأنشطة تساعد الطفل على تطبيق مفاهيم رياضية معينة كتحديد المعايير وحساب الكميات.

ويمكن أيضاً للآباء تعزيز القراءة لدى الأبناء مهما كانت أعمارهم، ويجدر الذكر أنه لو كان الأب والأم مواظبين على القراءة فإن الأبناء سيقلدونهما، ومن الجيد أن يطلب الأب من الابن أن يقرأ له بعض أجزاء من الكتب.

وأوضح الخبراء أنه يمكن التعامل مع تساؤلات الأطفال في سن المراهقة حول أسباب العزل بقاعدة “اسأل ولا تخبر”، من خلال الجلوس معهم ومناقشتهم حول أسباب العزل دون إعطائهم أوامر، وبيان فوائد البقاء في المنزل وضرر الخروج لمقابلة الأصدقاء.

ويفضل كذلك عدم حرمان الأبناء من وسائل التكنولوجيا وضرورة الابتعاد عن تعنيفهم أو الإكثار من إصدار الأوامر لما قد يترتب على ذلك من آثار نفسية سلبية، ويجب الحرص على تنظيم أوقات الطفل وعدم تركه رهينة للألعاب الإلكترونية والأجهزة الرقمية، بل استغلال تلك الأجهزة في العملية التعليمية أو متابعة البرامج والأفلام الوثائقية.

