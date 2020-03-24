صُدعت رؤوسنا بالجواز الأمريكي

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صدعوا رؤوسنا بالجواز الأمريكي ???????? الذي كتب فيه أنت تحت حماية الولايات المتحدة الامريكية فوق أي أرض و تحت أي سماء

و كندا ???????? مكتوب فيه نحرك أسطول من أجلك.

#لكن_أمريكا ???????? طلبت من رعاياها دفع 1485 دولار من أجل اجلائهم من الصين

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وكندا ???????? هلكوا 60 شخص في إيران ولم تحرك أسطولها

وبريطانيا ???????? طلبت من رعاياها اللجؤ للجمعيات الخيرية وبيوت الزكاة في الدول التي يتواجدون فيها للحصول على المال لشراء تذاكر سفر لهم للعودة لبريطانيا

وأما مملكتنا الحبيبة فقد حركت دبلوماسيها وسفاراتها في الخارج ومؤسساتها في الداخل لخدمة رعايها في الخارج وتكفلت بإقامتهم في فنادق خمسة نجوم وطارت طائراتها فأرجعتهم للمملكة ، كما استضافت الاجانب العاملين فيها والسواح ورجال الاعمال المرضى منهم المتواجدين فيها تحت رعاية طبية

مجانا ووضعتهم تحت اقامات فندقية عالية الجودة وتحت حجر صحي لمدة 14 يوم وتكفلت براحتهم واكلهم وصحتهم إلى غاية خروجهم من الحجر الصحي

فعلينا ان نفتخر بما قدمته حكومتنا لمواطنيها والمقيمين فيها ولمواطنيها وابناءها وبناتها الذين يدرسون أو يقيمون في الخارج وللسواح السعوديين ورجال الاعمال الذين كانوا خارجها للسياحة او للعمل حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وحكومتنا????????????????????????

