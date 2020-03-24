أوضحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، أنَّ الحالة المصابة بالمنطقة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، أمس الاثنين، هي لمريض منوَّم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، أظهرت التحاليل المخبرية إيجابية الفيروس لديه، وتمَّ حصر جميع المخالطين له وحجرهم صحيًّا بأحد الفنادق في مدينة جازان.
وأضافت «صحة جازان» أنَّ جميع المخالطين الذين تمَّ حجرهم صحيًّا، سيظلون بالفندق حتى ظهور النتائج المخبرية، وفقًا لما هو متَّبع مع كل الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس.
ونصحت «صحة جازان» الجميع بالبقاء في منازلهم واتباع الإجراءات الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة جازان»: حصرنا جميع المخالطين لمريض كورونا ووُضِعوا بالحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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