«قوى الأمن» يدشن برنامج العيادات الافتراضية للتخصصات الطبية كافة بمكة المكرمة

انطلاقًا من توجيهات وزير الداخلية بالحرص على بذل كل الجهود، وتسهيل تقديم الخدمة الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية، وفق أعلى المعايير الطبية- علمت «عاجل» أنَّ مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة دشّن برنامج العيادات الافتراضية في التخصصات الطبية كافة عن طريق الاتصال المرئي.

ويأتي ذلك من منطلق التيسير على المرضى، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يمثله من خطورة، خصوصًا مع الازدحام في انتظار العيادات.

وتقرَّر اعتماد برنامج العيادات الافتراضية كبديل مؤقت للعيادات التقليدية مع اعتماد أعلى معايير الطب الاتصالي من حيث الخصوصية وسلامة المرضى، حرصًا من إدارة المستشفى على استمرار الخدمات العلاجية وعدم انقطاعها.

ولاقى البرنامج تجاوبًا كبيرًا من المرضى، ومن أهم خصائص هذه العيادات أنها تعتبر عيادات حقيقية من حيث أنَّ الطبيب المعالج يتواصل بالصوت والصورة مع المريض ويستعرض الملف الإلكتروني للمريض، بما فيه من متابعات سابقه، وأشعة وتحاليل والأدوية كافة، ثم يقوم الطبيب بإثبات تفاصيل معاينته للمريض في الملف الإلكتروني.

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كما يستطيع الطبيب توجيه النصائح الطبية والإرشادات العلاجية لمرضاه، ومن ثم يدخل ألأدوية والتحاليل والأشعة بالإضافة لموعد المتابعة المستقبلي، وكل ذلك يتم إلكترونيًا من خلال نظام الملف الإلكتروني، ويشعر المريض بكل ذلك عن طريق الرسائل النصية.

ويعتبر مستشفى قوى الامن بمكة ضمن المستشفيات الرقمية، حيث إنَّ كل الإجراءات الطبية والإدارية تُدار من خلال أنظمة إلكترونية حديثة، مما يساهم في تنفيذ هذا البرنامج في وقتٍ قياسيٍّ وبكوادر وطنية من منسوبي المستشفى.