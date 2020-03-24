السعودية اليوم / المكسيك ..عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 367 حالة



مكسيكو سيتي 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة.

وقال هوجو لوبيز جاتيلي نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي مساء امس الاثنين إن المكسيك سجلت أربع حالات وفاة حتى الآن جراء الفيروس الفتاك.

وأشار لوبيز جاتيلي إلى وجود 826 حالة مشتبه بها مضيفا أن نتائج فحوص 865 شخصا آخرين جاءت سلبية.

وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

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