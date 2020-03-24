السعودية اليوم / الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

سجلت الصين 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصينية أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

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07:27ت م

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