مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 1441/7/29 هـ الموافق 2020/03/24 م واس

الإثنين 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

05:45ت م

0235



www.spa.gov.sa/2050757 الإثنين 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس05:45ت م0235

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.