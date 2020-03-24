دلائل تفند مزاعم منع إيران من استيراد أجهزة فحص كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يكف النظام الإيراني عن تحميل واشنطن مسؤولية تفشّي فيروس كورونا المُستجد، زاعما أن العقوبات الأمريكية أعاقته عن استيراد أجهزة لتشخيص وفحص "كورونا" الذي حصد أرواح أكثر من 1600 شخص في إيران منذ 19 فبراير/شباط 2020
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لكن وثائق حصلت عليها محطة "إيران إنترناشونال" التي تُبث من بريطانيا كشفت زيف الادعاءات الإيرانية، أوضحت أن لجنة الدفاع المدني في وزارة الصحة الإيرانية بحثت شراء أجهزة فحص فيروس كورونا.
في اجتماع عقدته نهاية يناير/كانون الثاني 2020، كما أبدت شركات طبية إيرانية استعدادها لاستيراد أجهزة الفحص.
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